«Милан» нацелился на нападающего «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич попал в сферу интересов «Милана».

Как сообщает Corriere dello Sport, «россонери» готовы предложить футболисту контракт до лета 2020 года.

Напомним, что зимой Манджукич отказался от переезда в Китай.