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«Милан» нацелился на нападающего «Ювентуса»
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«Милан» нацелился на нападающего «Ювентуса» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич попал в сферу интересов «Милана».
Как сообщает Corriere dello Sport, «россонери» готовы предложить футболисту контракт до лета 2020 года.
Напомним, что зимой Манджукич отказался от переезда в Китай.
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