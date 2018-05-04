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«Милан» нацелился на нападающего «Ювентуса»
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«Милан» нацелился на нападающего «Ювентуса»
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Форвард «Ювентуса»
Марио Манджукич
попал в сферу интересов «Милана».
Как сообщает Corriere dello Sport, «россонери» готовы предложить футболисту контракт до лета 2020 года.
Напомним, что зимой Манджукич отказался от переезда в Китай.
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