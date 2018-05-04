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Дочь самарской козы-оракула ЧМ-2018 назвали Футболиной
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Дочь самарской козы-оракула ЧМ-2018 назвали Футболиной 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В пятницу, 4 мая, стало известно имя недавно появившейся на свет дочери козы Забияки. Всеобщим голосованием «ВКонтакте» на странице рогатой знаменитости принято решение назвать малышку Футболиной. Напомним, коза Забияка выбрана самарским оракулом ЧМ-2018. Животное умеет предугадывать результаты футбольных матчей. В свое время необычное имя она получила за задиристый нрав, ей всего 3 года. Ранее ТРК «Губерния» сообщила о том, что предсказательница назвала победителя мундиаля.
Фото: страница козы Забияки «ВКонтакте»
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