Дочь самарской козы-оракула ЧМ-2018 назвали Футболиной

В пятницу, 4 мая, стало известно имя недавно появившейся на свет дочери козы Забияки. Всеобщим голосованием «ВКонтакте» на странице рогатой знаменитости принято решение назвать малышку Футболиной. Напомним, коза Забияка выбрана самарским оракулом ЧМ-2018. Животное умеет предугадывать результаты футбольных матчей. В свое время необычное имя она получила за задиристый нрав, ей всего 3 года. Ранее ТРК «Губерния» сообщила о том, что предсказательница назвала победителя мундиаля.

Фото: страница козы Забияки «ВКонтакте»