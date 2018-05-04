Ещё
Шалунов: пусть народу на трибунах и мало, зато все русские
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шалунов: пусть народу на трибунах и мало, зато все русские 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России по хоккею Максим Шалунов подвёл итоги матча с командой Франции (7:0).
«Пашка Дацюк отдал мастерскую передачу, спасибо ему. Мне оставалось только найти свободное место у ворот. Попал здорово. Сыграли хорошо для первого матча, я всем доволен. Доволен и тем, что дают играть в большинстве, это важный аспект. Атмосфера на чемпионате мира хорошая, спасибо болельщикам за поддержку. Пусть народу на трибунах и мало, зато все русские. По Копенгагену ещё не гулял, не успел пока», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат.com: последние новости
Ологонова: во время схватки думала о своём самочувствии — в форме я, не в форме Тражукова: непонятно, как так получилось — я кидаю, а сопернице дают баллы Михайленко победил Шаронова, Урванов нанёс поражение Юлдашеву
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе8
Сборная России разгромила Францию65
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Тарасова прошлась по «Льду»
Россияне громят французов55
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение