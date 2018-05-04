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Два памятных знака о генерале М. Ефремове открыли в Москве ко Дню Победы
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Два памятных знака о генерале М. Ефремове открыли в Москве ко Дню Победы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Два информационных знака о генерале Михаиле Ефремове появились на одноименной улице в Москве в преддверии Дня Победы, памятные таблички установлены Российским военно-историческим обществом (РВИО). Об этом сообщили в пресс-службе РВИО.
«На ул. Ефремова ранее висела мемориальная табличка. Там было написано «Герой Гражданской войны», и ни слова о его роли в защите Москвы, в боях под Вязьмой и о том подвиге, который обессмертил его имя. Генерал Ефремов — это своего рода «Антивласов»: человек со схожей судьбой, но и он, и весь его штаб, оказавшись в схожих обстоятельствах, повели себя совсем по другому. Я приветствую, что Российское военно-историческое общество при поддержке мэра Москвы работает над созданием памятника генералу Ефремову, и РВИО уже установило памятный знак на улице, которая носит его имя», — приводятся в сообщении слова председателя РВИО, министра культуры РФ Владимира Мединского.
Как уточнили в пресс-службе, первый информационный знак размещен на стене дома № 13 стр. 2 по ул. Ефремова, второй — в сквере на пресечении ул. Ефремова и ул. 3-я Фрунзенская. В декабре 2018 г. в сквере будет установлен памятник военачальнику.
«Памятные знаки содержат следующую информацию: «Улица названа в честь Героя России генерал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича (1897-1942). В годы Великой Отечественной войны — командующий 33-ей Армией. Участвовал в организации обороны столицы и в контрнаступлении под Москвой. В апреле 1942 года погиб в окружении под Вязьмой, предпочтя смерть плену», — пояснили в РВИО.
М. Ефремов — участник Первой мировой и Гражданской войн. Отличился при установлении Советской власти в Азербайджане. В 1937 г. выбран депутатом Верховного Совета СССР. В 1940 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В годы ВОВ командовал 21-й, 10-й и 33-й Армиями. Под его командованием 33-я Армия в решающие месяцы битвы за Москву защищала столицу на наро-фоминском направлении. Погиб 19 апреля 1942 г. вследствие полученных в бою ранений, потеряв возможность передвигаться самостоятельно. Генерал застрелился, предпочтя смерть плену. Указом президента России от 31 декабря 1996 г. М. Ефремову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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