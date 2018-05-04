В сети появилось видео из «лаборатории» убитых на Ставрополье боевиков

Запись длится около минуты. Камера движется через заросший сорняками и молодыми деревьями двор к заброшенному зданию. Внутри — стены с облупившейся штукатуркой, которые когда-то были покрашены в синий цвет. Разруха и грязь.

Прямо на полу стоят кастрюли, пластиковые бидоны. В свёртках элементы для изготовления взрывчатки.

Там же лежит убитый боевик, на некотором отдалении от него — автомат.

Ранее сообщалось, что 4 мая в Невинномысске были уничтожены два лидера религиозно-экстремистской ячейки, готовившие теракт на Ставрополье.