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Павел Дацюк: «Будем ждать Гусева и работать по ситуации»
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Павел Дацюк: «Будем ждать Гусева и работать по ситуации» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий сборной России — о стартовом матче на чемпионате мира против Франции (7:0). — Все было не так, как казалось со стороны, — отметил Дацюк. — Французы хорошо двигались. Привыкнуть надо, потому что дворец душный. — Как лед? — Оставляет желать лучшего. Радует, что обе команды играют на одном льду. — Вы жестко сыграли против Да Косты.
— Лидер французской команды сегодня сделал все, что мог, но наша оборона сдержала его.
— Насколько игра преобразилась?
— Команда молодая. От матча к матчу все будут прибавлять и проявлять себя все больше.
— Хорошо, что начинаем с Францией, Австрией и Белоруссией? — Если бы начали с какой-то сильной командой, можно было сказать: «Теперь мы знаем их слабые стороны». Такой календарь значит такой календарь. — Гусев не особо нужен? — Ну как же, он — очень мастеровитый игрок. Его явно не хватает. Будем его ждать и работать по ситуации (Игорь ЕРОНКО)
Все о чемпионате мира-2018 по хоккею, календарь матчей — здесь
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