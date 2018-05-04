Кузнецов и Захаров выиграли серебро на этапе Мировой серии в Казани 

Действующие чемпионы мира россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали серебряными призёрами в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на четвёртом этапе Мировой серии в Казани. Победу одержали китайцы Цао Юань / Си Сии.
В аналогичной дисциплине у женщин первенствовали китаянки Чан Яни / Ши Тинмао. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали пятыми.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвертый этап. Казань Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины
1. Цао Юань / Си Сии (Китай) — 457,98. 2. Евгений Кузнецов / Илья Захаров (Россия) — 437,43. 3. Александр Горковозов / Олег Колодий (Украина) — 419,82.
Женщины
1. Чан Яни / Ши Тинмао (Китай) — 316,20. 2. Дженнифер Абель / Мелиса Ситрини (Канада) — 301,11. 3. Грэйс Рид / Катерина Торранс (Великобритания) — 289,29… 5. Надежда Бажина / Кристина Ильиных (Россия) — 221,40.