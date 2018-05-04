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Кришито получил карточку игрока сезона в FIFA 18
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Кришито получил карточку игрока сезона в FIFA 18 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Компания EA Sports опубликовала еще десять игроков, вошедших в число лучших по итогам сезона в «Остальном мире». На следующей недели игроки в FIFA 18 смогут в отборочном турнире Weekend League выиграть TOTS-карточку защитника "Зенита" Доменико Кришито. Итальянец получил карточку с общим рейтингом 86 OVR.
The #TOTS ROW 🌏 squad continues with players 40 to 31. Add these players to your squad via weekly objectives and SBCs 👉 https://t.co/r6FGWUQxrK pic.twitter.com/m7WnI9aY4a
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 4 мая 2018 г.
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