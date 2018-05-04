Кришито получил карточку игрока сезона в FIFA 18 

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Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего сотрудника "Вест Хэма" в расизме

Рашид Рахимов: "Все в руках "Локомотива". Ни пятая, ни шестая колонны помешать не могут"