Кришито получил карточку игрока сезона в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала еще десять игроков, вошедших в число лучших по итогам сезона в «Остальном мире». На следующей недели игроки в FIFA 18 смогут в отборочном турнире Weekend League выиграть TOTS-карточку защитника "Зенита" Доменико Кришито . Итальянец получил карточку с общим рейтингом 86 OVR.

The #TOTS ROW 🌏 squad continues with players 40 to 31. Add these players to your squad via weekly objectives and SBCs 👉 https://t.co/r6FGWUQxrK pic.twitter.com/m7WnI9aY4a

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 4 мая 2018 г.