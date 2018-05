Салах, Кейн и Агуэро — в атаке команды сезона АПЛ в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала команду сезона в чемпионате Англии. В течение недели пользователи в FIFA 18 могут получить в пакаха TOTS-карточки лучших игроков сезона. Наиболее высокий рейтинг получили нападающие Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 98 OVR, Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") — 97 OVR и голкипер Давид Де Хеа ( "Манчестер Юнайтед" ) — 97 OVR.

The @premierleague #TOTS is here! Salah 🇪🇬, de Gea 🇪🇸 & De Bruyne 🇧🇪 lead the way 🙌 👉 https://t.co/gDxhY90oiP pic.twitter.com/KjQAcLVYVM

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 4 мая 2018 г.