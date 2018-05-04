Около 180 продуктовых наборов вручили ветеранам и инвалидам ВОВ в Химках

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в подмосковных Химках вручили почти 180 продуктовых наборов ко Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в подмосковных Химках чествуют ветеранов. Представители администрации городского округа вручили участникам и инвалидам войны продуктовые корзины. Такие подарки получили 179 жителей Химок», — говорится в сообщении.

Также представители администрации вручили купоны для получения бесплатных услуг: обследование в медицинских центрах, услуги стоматологов, домов быта, парикмахерских, химчисток. Купоны получили участники войны, блокадники и узники лагерей.

В настоящее время на территории городского округа проживает порядка 180 участников Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц — 2,5 тысячи.