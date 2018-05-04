«Стань частью новой эпохи» — по Gran Turismo Sport скоро пройдёт первый чемпионат

Разработчики Gran Turismo Sport объявили, что с 10 по 13 мая на одном из самых известных треков планеты — Нюрбургринг — пройдёт первый мировой чемпионат по автосимулятору.

В нём примут участие 30 лучших гонщиков Европы, которым предстоит состязаться в череде гонок, разделенных на две категории — Национальный кубок и Кубок производителя. К сожалению, на мероприятии не появится ни один спортсмен из России.

Следить за ходом Gran Turismo World Tour можно как на YouTube и Twitch, так и прямо на территории Нюрбургринга, где для зрителей соорудят специальную зону. Там же можно будет попробовать свои силы в дружественных заездах, разделённых на три класса: юношеский, взрослый и профессиональный.