Австрийский хоккеист: недооценка может сыграть злую шутку со сборной России

Защитник сборной Австрии по хоккею Штефан Ульмер поделился ожиданиями от предстоящего матча против национальной команды России на чемпионате мира. Слова спортсмена приводит ТАСС

"Я не знаю всех особенностей игры российской команды, нам предстоит разобрать их с тренерским штабом. Для нас важна каждая игра.

Пускай мы не являемся фаворитами в большинстве матчей турнира, но недооценка нас со стороны соперника может сыграть с ним злую шутку. Это касается и россиян в предстоящей игре.

Многие считают, что наша победа над россиянами невероятна. Посмотрим, что они скажут после матча", — сказал Ульмер.