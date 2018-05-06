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История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира
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История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 6 мая, сборная России по хоккею проведёт свой второй матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Австрии. Игра начнётся в 13:15 мск. Сборные России и Австрии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира шесть раз. Россияне победили во всех матчах с общим счётом 32:12. Самая крупная победа была одержана на мировом первенстве, проходившем в 1996 году в Вене — 6:0. Самый результативный матч состоялся в Хельсинки в 2013 году — 8:4. Ни разу сборная России не забивала меньше четырёх шайб за игру.
ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы головЧМ-1993МюнхенГрупповой раундРоссия — Австрия4:2В. Быков (2), Шенделев, Каминский — Пушник, ХайнцлеЧМ-1994БольцаноГрупповой раундРоссия — Австрия4:1Смирнов, Бякин, Коваленко, Каменский — КальтЧМ-1996ВенаГрупповой раундРоссия — Австрия6:0Березин (2), Скопинцев, Николишин, Ерофеев, БрылинЧМ-2002ГётеборгГрупповой раундРоссия — Австрия6:3Гусманов, Затонский, Афиногенов, Д. Быков, Прокопьев, Карпов — Пек, Кальт, ЛакошЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Австрия4:2Овечкин, Харитонов, Ковалёв, Ковальчук — Зетцингер, ДивисЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Австрия8:4Пережогин, Ковальчук, Никулин, Радулов, Мозякин, Соин, Зайцев, Кузнецов — М. Иберер, Ванек, Раффль, Ф. Иберер
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