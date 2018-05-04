Уткин высказался о предстоящем финале Кубка России

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о предстоящем финале Кубка России.

"Есть серьёзная полемика такая, хорошо это или плохо для финала Кубка России. Вот представьте себе, что два «андердога» встретятся в финале Кубка Англии. Это будет убийственно интересно. Они полезут друг на друга, они будут думать, что на них раз в жизни смотрит вся страна, да ещё и половина мира. Они сделают всё, чтобы себя продемонстрировать.

Я вас уверяю, что матч «Авангард» — «Тосно» — это будет стояние на реке Шексна. На 95 процентов. Великое стояние на Шексне, когда никто не хотел форсировать. Постояли и разошлись. Они будут бояться друг друга страшно. В Британии это был бы шанс себя показать. А тут «лишь бы не обосраться». Это же ужасно" — приводят слова Уткина российские СМИ.