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Уткин высказался о предстоящем финале Кубка России
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Уткин высказался о предстоящем финале Кубка России 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о предстоящем финале Кубка России.
"Есть серьёзная полемика такая, хорошо это или плохо для финала Кубка России. Вот представьте себе, что два «андердога» встретятся в финале Кубка Англии. Это будет убийственно интересно. Они полезут друг на друга, они будут думать, что на них раз в жизни смотрит вся страна, да ещё и половина мира. Они сделают всё, чтобы себя продемонстрировать.
Я вас уверяю, что матч «Авангард» — «Тосно» — это будет стояние на реке Шексна. На 95 процентов. Великое стояние на Шексне, когда никто не хотел форсировать. Постояли и разошлись. Они будут бояться друг друга страшно. В Британии это был бы шанс себя показать. А тут «лишь бы не обосраться». Это же ужасно" — приводят слова Уткина российские СМИ.
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