Илья Воробьев: Успокойтесь! Не надо нас за победу над французами возносить

— Что меня не устраивает в сегодняшней победе? Второй период, — без раздумий ответил Илья Воробьев на первый вопрос после стартового матча сборной России на чемпионате мира в Копенгагене — Есть моменты, которые обязательно надо улучшить. Завтра будем их по видео с ребятами разбирать.

— Капризов признался, что хотя у их тройки получились красивые голы, но и потерь шайбы было многовато. Согласны? — Есть такой момент. Но меня потери других игроков сегодня больше интересовали. Это только первый матч. Есть над чем работать.

— Французы не разочаровали? Все же бросали по воротам они редко и потерь особых нашей команде не доставили. — В первом матче любой соперник полезен. Надо нащупать свою игру, войти в нее. Было видно, что в первые пять минут ребята были зажатые. А потом разошлись.

— Нет опасений, что чересчур легкая победа — 7:0 — команду расслабит? — Завтра начнем ребят собирать, чтоб не расслабились.

— Вообще календарем вы довольны? Французы, австрийцы, белорусы… Есть время, чтоб спокойно вкатится в турнир. — Вот когда сыграем все эти матча, тогда и будет видно — насколько довольны.

— Гусеву теперь сложно в первое звено будет попасть? Вроде с взаимопониманием там все в порядке. — Да успокойтесь, пожалуйста. Мы сыграли только один матч. С французами. А нас уже возносят куда-то… Все в рабочем режиме. На Никиту надо сперва посмотреть и понять, как он себя чувствует.

— Когда конкретно его ждете? — Гусев завтра прилетает.

— Сегодня голами отметились обе бригады большинства. Какой вы больше довольны? — Пока забивают, я обеими доволен. Кем больше — трудно даже сказать.

— Перестановки в звеньях будут? — Матч только закончился. А вы хотите, чтоб я вам сразу состав на следующую игру объявил? Круто! Но будем думать.

— Есть сочетание, которое вас совсем не устроило? — Так, чтобы совсем — нет.

— Не собираетесь дозаявить вратаря Илью Сорокина ? — Пока думаем. Работаем день за днем.

— Ждете, как «Тампа» за океаном сыграет, надеясь, что для сборной освободится Андрей Василевский ? — Нет, мы надеемся на ребят, которые уже здесь.

— Просто, с завтрашнего дня вам и тренироваться придется с двумя вратарями. А это не слишком удобно. — Спасибо, мы в курсе. Тоже читали регламент. Вот поэтому и будем думать.

— Игру «Вашингтона» ночью смотрели? — Я?! Нет, у меня своих забот сейчас хватает. Но счет знаю. Лучшие моменты тоже просмотрел. Всю игру — нет.

— Кто придумал для сборной такой необычный девиз — «Кураж, ядрена мать, кураж»? — Специально обученные люди.