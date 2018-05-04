Павел Дацюк: Напрасно вам показалось, что игра получилась очень легкой

— Французы нанесли только 10 бросков за матч. Это хорошо или плохо? — Напрасно вам показалось, что игра получилась очень легкой. Французы хорошо двигались. И нам нужно привыкнуть к обстановке. Дворец душный, пока тут как-то тяжело. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс, что обе команды играют на одной площадке.

— Вы очень жестко сыграли против Стефана Да Косты. Он даже возмущался, когда вас удалили, — вопрос с иронией, потому что Дацюк показывал жестом: соперник исполнил рыбку, симулировал. — О-о-о, — протянул Дацюк, но не подыграл. — Да Коста — лидер французской команды. Сегодня сделал все, что мог. Но наша оборона его сдержала.

— Можно сказать, что хоккеисты сборной России выходят из-под нагрузки? — У нас команда молодая. Все будут прибавлять от матча к матчу, проявлять себя все больше и больше. Так и должно быть.

— Отличный у нас календарь, начинаем с игр против Франции, Австрии, Белоруссии. — А если бы начали с сильной сборной, то все бы говорили: «Сейчас мы узнаем слабые стороны…» Календарь такой, какой он есть. Он ведь для всех одинаковый.

— Получается, что Никита Гусев не особо нужен? — выкрикнул какой-то репортер. — Как это не нужен? — удивился Дацюк. — Он все-таки очень мастеровитый игрок. Его явно не хватает.

— Но у вас уже сложилась тройка с Кириллом Капризовым и Евгением Дадоновым, — настаивал репортер. — На самом деле, Гусева не хватает. Мы будем его ждать. И работать по ситуации.