Футболисты сборной России и Германии научат волгоградцев играть в футбол

Юношеские сборные России и Германии, которые приедут в Волгоград на товарищеский матч, дадут мастер — класс для юных футболистов.

— Спортсмены из России и Германии окажутся в Волгограде уже завтра, — уточнили в Российском футбольном союзе . — После возложения цветов на Мамаевом кургане игроки из российской и немецкой сборной проведут предматчевые тренировки. В 16:30 на поле физкультурной академии они покажут класс для волгоградских спортсменов, занимающихся в футбольных школах.

На следующий день разминаться перед главным матчем начнут игроки команд «Тосно» и «Авангард», готовящиеся к битве за Кубок России по футболу.

— До игры на стадионе «Волгоград Арена» руководство Российского и Немцкого футбольных союзов, посол ФРГ и сборная Германия поедут на военно — мемориальное кладбище в Россошках, — добавили в Российском футбольном союзе.

Восьмого мая юношеские сборные России и Германии встретятся на стадионе «Зенит» . Несмотря на формат дружеского матча, российские игроки всерьез готовятся к футбольному поединку. Тренеры собрали 22 лучших игрока со всех клубов страны и пересмотрели игры своих соперников.

В день Победы поклонников футбола ждет жаркая битва за кубок России. Желая получить билет на финальную встречу, волгоградцы по несколько часов стояли в очередях и даже затевали потасовки.