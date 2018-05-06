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Футболисты сборной России и Германии научат волгоградцев играть в футбол
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Футболисты сборной России и Германии научат волгоградцев играть в футбол 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Юношеские сборные России и Германии, которые приедут в Волгоград на товарищеский матч, дадут мастер — класс для юных футболистов.
— Спортсмены из России и Германии окажутся в Волгограде уже завтра, — уточнили в Российском футбольном союзе. — После возложения цветов на Мамаевом кургане игроки из российской и немецкой сборной проведут предматчевые тренировки. В 16:30 на поле физкультурной академии они покажут класс для волгоградских спортсменов, занимающихся в футбольных школах.
На следующий день разминаться перед главным матчем начнут игроки команд «Тосно» и «Авангард», готовящиеся к битве за Кубок России по футболу.
— До игры на стадионе «Волгоград Арена» руководство Российского и Немцкого футбольных союзов, посол ФРГ и сборная Германия поедут на военно — мемориальное кладбище в Россошках, — добавили в Российском футбольном союзе.
Восьмого мая юношеские сборные России и Германии встретятся на стадионе «Зенит». Несмотря на формат дружеского матча, российские игроки всерьез готовятся к футбольному поединку. Тренеры собрали 22 лучших игрока со всех клубов страны и пересмотрели игры своих соперников.
В день Победы поклонников футбола ждет жаркая битва за кубок России. Желая получить билет на финальную встречу, волгоградцы по несколько часов стояли в очередях и даже затевали потасовки.
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