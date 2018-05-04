«Голиаф»: как немцы применяли самоходные мины

В классическом понимании военного человека, понятие мина обозначает взрывное устройство, замаскированное в земле или воде, но, как правило, неподвижное. Данное представление о минах попытались изменить немцы во время Второй Мировой войны, создав взрывное устройство передвигающееся на гусеничном ходу с громким названием «Голиаф».

Чудо техники

Первые образцы данного вооружения именуемые в военных обозрениях, как телеуправляемые танкетки «Голиаф» появились на свет в 1939 году в самом начале Второй мировой войны. При этом необходимо отметить, что сначала предполагалось их использовать для достаточно благородной цели — разминирования минных полей. Действительно, зачем подвергать опасности жизнь солдата с миноискателем, когда можно отправить на минное поле дистанционно управляемую танкетку. Производство данного механизма поручили компании «Боргвард». Однако довольно быстро немецкое командование решило, что «Голиафов» гораздо эффективнее использовать в наступательной войне. Вскоре было принято решение изменить конструкцию устройства, путем монтажа на него мощного взрывного устройства, для последующего использования против танков, самоходных устройств и фортификационных сооружений противника.

Адская машина

При этом необходимо отметить, что телеуправляемые танкетки были относительно простыми в изготовлении, легко управлялись, могли практически бесшумно приблизиться к объекту, который требовалось взорвать. Но, главное было в том, что их применение существенно экономило живую силу солдат Вермахта. Передвигался «Голиаф» на гусеницах, чьи приводы приводили в движение два электромотора. В качестве полезного груза телеуправляемая танкетка несла аккумуляторные батареи и взрывчатку. Сзади на корпусе «Голиафа» крепилась катушка с трехжильным проводом. Во время движения устройства он разматывался и позволял с помощью специального пульта управлять передвижением «Голиафа». Оператор, ответственный за наведение телеуправляемой танкетки на цель с помощью трех кнопок на пульте управления без труда руководил смертоносным устройством. При нажатии на правую или левую кнопку, «Голиаф» поворачивал в нужном направлении. Центральная кнопка отвечала за его подрыв. Во время Второй мировой войны в серийное производство были приняты две модели Голиафа. Первая из них работала от двух аккумуляторных батарей «Varta», которые обеспечивали бесперебойную работу устройства на протяжении 40-50 минут. Вторая модификация танка-торпеды передвигалась уже при помощи двигателя внутреннего сгорания. Его применение позволило не только существенно увеличить время работы «Голиафа», но и монтировать на него взрывное устройство весом в 75, а иногда и 100 кг. До линии фронта «Голиафы» доставлялись на грузовиках, а непосредственно по полю боя перемещались на специальных тележках, в которые «запрягали» двух-четырех солдат.

Проверка боем

Однако, несмотря на всю внешнюю привлекательность идеи использования на поле боя телеуправляемых танкеток, проявили они себя далеко не лучшим образом. Всему виной стал провод, с помощью которого управлялся «Голиаф». Его можно было перебить, взорвать, провод постоянно путался в деревьях, кустарниках, фортификационных сооружениях противника. Тем не менее, за годы войны немцы произвели около 7500 подобных устройств. Телеуправляемыми танкетками «Голиаф» были укомплектованы 811-ая и 815-ая танковые инженерные роты, а также 600-й моторизированный инженерный батальон резерва главного командования «Тайфун». Но в реальных боях они применялись мало. Советские солдаты с легкостью пробивали 5-10 мм броню, «Голиафов», движущихся с черепашьей скоростью 10 — 11,5 км/ч. Да, и достигнуть цели данному устройству было крайне затруднительно, из-за неудобного проводного управления устройством и сложного рельефа местности. Относительно эффективно его можно было применять «Голиафов» лишь при штурме фортификационных сооружений противника в ночное время. Однако дороговизна данных устройств (около 1000 рейхсмарок) и низкая неэффективность в бою вынудили немцев снять их с производства.