Россиянка Инна Тражукова прокомментировала поражение в финале чемпионата Европы по спортивной борьбе от Таибе Юсейн из Болгарии.
«Были спорные ситуации: счёт 8:2, потом 6:6. Мне непонятно, как так получилось: я кидаю, а ей дают баллы. Но судьям виднее. В какой-то момент силы уже начали иссякать, потому что атаки были с моей стороны, она уже больше их встречала. Я сделала всё, что смогла. Если осторожничать, то это будет уже не борьба — вся суть в атаках. Мне хотелось показать достойную борьбу, а не пассивничать, выжидая контратаки. Это не мой стиль. Шаг вперёд, безусловно, есть. Не считаю, что я плохо отборолась. Да, хотелось выиграть на родной земле, тем более, я выступаю за республику Дагестан. Но, значит, на всё воля Божья. В борьбе не бывают по плану. Тема скандала с Маммиашвили исчерпана. Михаил Геразиевич после сказал, что мы сто раз обнимемся, но в итоге так и не обнялись. Тем не менее, тема ушла. Мы продолжаем работать, моё дело тренироваться. До сегодняшнего момента мне ничего не мешало попадать в команду. Дальнейшие планы? Чемпионат России и мира. Если всё хорошо будет, без травм, выиграть Россию и поехать на чемпионат мира. Про Олимпиаду, конечно, думаю. Для этого я и тренируюсь, и участвую во всех чемпионатах», — передаёт слова Тражуковой корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.