Тражукова: непонятно, как так получилось — я кидаю, а сопернице дают баллы

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Шалунов: пусть народу на трибунах и мало, зато все русские

Ологонова: во время схватки думала о своём самочувствии — в форме я, не в форме

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