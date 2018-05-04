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Павел Бучневич: «Форчек хороший был — на удивление»
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Павел Бучневич: «Форчек хороший был — на удивление» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Нападающий сборной России Павел Бучневич поделился впечатлениями от победы над сборной Франции (7:0) в рамках чемпионата мира в Дании, в которой отметился заброшенной в большинстве шайбой.
— Понравилось, что вы хорошо вошли в игру. Все получалось. Французы многое позволяли?
— Мы хорошо начали, потому что было большое желание. У меня, например. Даже на форчеке довольно легко забирали шайбы. Форчек хороший был — на удивление. Потому что площадка большая. Хорошо, что голы быстрые забили. Это раскрепостило.
— Еще понравилось, что вы не бросили играть, забив три шайбы.
— Если честно, мы именно что бросили играть. Второй период… Я, так сказать, начал ерундой маяться. Неправильно играл. Мне отдавали, а я пытался на партнера больше сыграть. Хотя бросать надо было.
— Мне кажется, что Анисимов — не твой центр.
— Да нет, хороший парень, рабочий. Мне нравятся такие. Крис Крайдер такой же, рабочий. Прибежит всегда. Под воротами играет. Отдать ему — главное. У каждого же свой стиль. Хороший Анисимов игрок. Мне нравится.
— Погба в составе сборной Франции не было. Вам полегче, наверное, было.
— Да нет. Вот если бы Гризманн был — было бы потяжелее.
— Как со льдом?
— Лед после десяти минут — жесть. Посмотрите, как от бортов шайба отскакивает. Просто не знаешь, как и куда полетит. На тренировках попробуем что-то с этим сделать. Но пока тяжело.
— Это самый ваш простой гол в сезоне?
— Да нет. Был еще проще. «Вегасу», по-моему. Шайба, как правило, у меня в таких ситуациях перескакивает. Поэтому я выдержал паузу. Решил перестраховаться. Очень рад, что забил. Такие матчи полезны для того, чтобы набраться уверенности и раскрепоститься. В целом, у французов хорошая команда. Просто для них это не самый главный матч. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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