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Кирилл Капризов: Игра-то получилась нормальной, но мы все равно ошибались
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Кирилл Капризов: Игра-то получилась нормальной, но мы все равно ошибались 

SovSport.Ru 53 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
— Французы почти не составили вам конкуренции. — У них всего 10 бросков за матч? Я думал, у нас, — пошутил Капризов. — Даже испугался. Хорошая нормальная игра. Все равно где-то были ошибки. Нам нужно прибавлять от встречи к встрече.
— А в чем ошибки-то? — Где-то у нас были потери. И тренеры сейчас расскажут. Будем разбирать этот матч.
— Хорошо ли начинать чемпионат мира с разгромного счета? — Да я даже не думал об этом, — пожал плечами Капризов. — Наверное, это лучше, чем проиграть.
— Откуда такое взаимопонимание с Евгением Дадоновым? Вы прям с закрытыми глазами друг друга видите. — Очень приятно играть с Жекой, как с любым партнером из сборной России. Все равно идеала пока нет. Я иногда неточно давал пасы. Это надо исправлять.
— А куда ж теперь ставить Никиту Гусева? — Это у тренеров спрашивайте. Они все решат.
— Когда вам последний раз дарили часы как лучшему игроку матча? — Да, на молодежном чемпионате мира. Кого бы я признал лучшим у нас? Всю команду.
— Ребята выходят из-под нагрузки? — Сейчас главное — добавлять от игры к игре, чтобы с каждым матчем чувствовать себя все лучше.
— Чем отличается ваш дебют на Олимпиаде от дебюта на взрослом чемпионате мира, как сейчас? — Мне показалось, что сегодня все было поспокойнее. Потому что на Олимпиаде я даже в первой смене как-то не так выходил. Там ведь в Корее был мой первый большой турнир.
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