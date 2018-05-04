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ACB 86: Раисов оказался немного тяжелее Балаева
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ACB 86: Раисов оказался немного тяжелее Балаева 

Чемпионат.com 57 минут назад
Завтра, 5 мая, в Москве в СК «Олимпийский» состоится турнир по смешанным единоборствам ACB 86. Главным его событием станет титульный поединок между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. В преддверии шоу бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Раисов оказался немного тяжелее противника, показав на весах 66,3 кг, в то время как Балаев потянул на 66,2 кг.
ACB 86. Взвешивание
Марат Балаев (66,2 кг) — Юсуф Раисов (66,3 кг) Аскар Аскаров (57,1 кг) — Расул Расул Албасханов (57,1 кг) Батраз Агнаев (92,3 кг) — Довлетжан Ягшымурадов (93,3 кг) Али Багов (70,8 кг) — Глеристоне Сантонс (70,8 кг) Гаджимурад Хирамагомедов (77,6 кг) — Шараф Давлатмуродов (77,5 кг).
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