ACB 86: Раисов оказался немного тяжелее Балаева

Завтра, 5 мая, в Москве в СК «Олимпийский» состоится турнир по смешанным единоборствам ACB 86. Главным его событием станет титульный поединок между Маратом Балаевым и Юсуфом Раисовым. В преддверии шоу бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Раисов оказался немного тяжелее противника, показав на весах 66,3 кг, в то время как Балаев потянул на 66,2 кг.

ACB 86. Взвешивание