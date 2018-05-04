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Хосеп Гвардиола: Возможно, «Сити» никогда не сможет выиграть несколько турниров сразу
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Хосеп Гвардиола: Возможно, «Сити» никогда не сможет выиграть несколько турниров сразу 

Советский спорт 53 минуты назад
«Конечно, я хотел бы выиграть Лигу чемпионов, но „Ливерпуль“ и мадридский »Реал" заслужили выхода в финал.
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Что касается АПЛ, то в этом турнире самое главное — последовательность. Мы очень рады, что смогли выиграть чемпионат, но, как я говорил ранее, «Сити» пока не готов выигрывать все турниры сразу. Возможно, мы никогда не сможем этого сделать, но если сравнивать команду с прошлым сезоном, то мы сделали несколько шагов вперед.
В следующем году мы начинаем с нуля. Мы хотим стать лучше. Спорт всегда даёт вам ещё один шанс", — приводит слова Гвардиолы SportsMole.
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