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В Самаре военнослужащие приняли участие в акции «Георгиевская лента»
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В Самаре военнослужащие приняли участие в акции «Георгиевская лента» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ленты, символизирующие уважение к ветеранам и благодарность людям, отдавшим все для фронта, получили как военнослужащие, их жены и дети, так и жители региона.
В местах дислокации воинских частей ЦВО в Самарской области военнослужащие раздали более 2 тыс. георгиевских ленточек в рамках всероссийской акции «Георгиевская лента».
Символические ленты получили как военнослужащие, их жены и дети, так и жители региона. Акция также была проведена на центральной площади Самары во время репетиции военного парада.
Георгиевская лента символизирует уважение к ветеранам и благодарность людям, отдавшим все для фронта.
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