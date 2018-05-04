В Самаре военнослужащие приняли участие в акции «Георгиевская лента»

Ленты, символизирующие уважение к ветеранам и благодарность людям, отдавшим все для фронта, получили как военнослужащие, их жены и дети, так и жители региона.

В местах дислокации воинских частей ЦВО в Самарской области военнослужащие раздали более 2 тыс. георгиевских ленточек в рамках всероссийской акции «Георгиевская лента».

Символические ленты получили как военнослужащие, их жены и дети, так и жители региона. Акция также была проведена на центральной площади Самары во время репетиции военного парада.

Георгиевская лента символизирует уважение к ветеранам и благодарность людям, отдавшим все для фронта.