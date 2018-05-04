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Гаттузо: «Пригрозил выбить зубы Мастуру»
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Гаттузо: «Пригрозил выбить зубы Мастуру» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поведал о прогрессе 19-летнего Хакима Мастура, который стал более известным своими видеороликами с трюками и дриблингом, чем игрой на поле.
— Мы много разговариваем в последнее время. Сейчас он не снимает видео, потому что я пригрозил ему выбить зубы. Он улучшил отношение к тренировкам, и мы решили позволить ему играть за Примаверу, — заявил Гаттузо на пресс-конференции.
Мастур пока не дебютировал в Серии А и не смог себя проявить в «Малаге» и «ПЕК Зволле».
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