Гаттузо: «Пригрозил выбить зубы Мастуру»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поведал о прогрессе 19-летнего Хакима Мастура, который стал более известным своими видеороликами с трюками и дриблингом, чем игрой на поле.

— Мы много разговариваем в последнее время. Сейчас он не снимает видео, потому что я пригрозил ему выбить зубы. Он улучшил отношение к тренировкам, и мы решили позволить ему играть за Примаверу, — заявил Гаттузо на пресс-конференции.

Мастур пока не дебютировал в Серии А и не смог себя проявить в «Малаге» и «ПЕК Зволле».