Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Наверное только где-то через день осознаем, что сделали сегодня. Сейчас я чувствую большую благодарность команде, Сёмину, всему клубу за то, что они показали всех себя. Это не потому что, «Локо» забил гол, а то с каким желанием он играл, чтобы добиться успеха. Это ответ некоторым товарищам, которые считали, что «Локомотив» уже сдулся. Не дождутся!», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.