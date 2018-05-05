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Мещеряков: победа «Локо» — это ответ товарищам, которые считали, что мы сдулись
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Мещеряков: победа «Локо» — это ответ товарищам, которые считали, что мы сдулись 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Наверное только где-то через день осознаем, что сделали сегодня. Сейчас я чувствую большую благодарность команде, Сёмину, всему клубу за то, что они показали всех себя. Это не потому что, «Локо» забил гол, а то с каким желанием он играл, чтобы добиться успеха. Это ответ некоторым товарищам, которые считали, что «Локомотив» уже сдулся. Не дождутся!», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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