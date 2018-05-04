Мещеряков: Задачи «Локо» на новый сезон — место в пятерке и достойное выступление в ЛЧ

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«У нас пока не состоялся совет директоров, который подведет итоги этого сезона и определит задачи на будущий.

Но не думаю, что они будут системно отличаться от тех, что стояли на этот год. То есть, это место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов.

И все-таки обращу внимание, что совдир соберется в конце мая и только тогда определит конкретные цели, поэтому озвучиваю лишь предварительные», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».