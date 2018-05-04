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Кверквелия — лучший игрок «Локомотива» по итогам апрельских матчей
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Кверквелия — лучший игрок «Локомотива» по итогам апрельских матчей 

Советский спорт 1 час назад
Отмечается, что за Соломона Кверквелию проголосовали 5264 человека, или 40,7%. Напомним, в апреле защитник провёл четыре матча и трижды помог своей команде отстоять на ноль.
Официально: Семин продлил контракт с «Локомотивом»
На второй позиции расположился голкипер Маринато Гилерме, в активе которого 3195 голосов, или 24,7%.
На третьем месте — Антон Миранчук — 2775 голосов, или 21,4%. Далее расположились Дмитрий Тарасов, за которого проголосовали 1246 человек, или 9,6%, а также Ведран Чорлука — 437 голосов, или 3,3%.
Добавим, что в голосовании приняли участие 12 917 человек.
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