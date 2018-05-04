Кверквелия — лучший игрок «Локомотива» по итогам апрельских матчей

Отмечается, что за Соломона Кверквелию проголосовали 5264 человека, или 40,7%. Напомним, в апреле защитник провёл четыре матча и трижды помог своей команде отстоять на ноль.

Официально: Семин продлил контракт с «Локомотивом»

На второй позиции расположился голкипер Маринато Гилерме, в активе которого 3195 голосов, или 24,7%.

На третьем месте — Антон Миранчук — 2775 голосов, или 21,4%. Далее расположились Дмитрий Тарасов , за которого проголосовали 1246 человек, или 9,6%, а также Ведран Чорлука — 437 голосов, или 3,3%.

Добавим, что в голосовании приняли участие 12 917 человек.