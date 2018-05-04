Кожевников: игра России вызывает позитив, но Франция не оказала сопротивления

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги стартового матча сборной России на чемпионате мира по хоккею, в котором была одержана разгромная победа над командой Франции (7:0).

«Начинать чемпионат матчем со слабым соперником — это плюс. Новые связи, новая сборная у нас. Много игроков, которые не играли ещё на мировом первенстве. Это плюс для расстановки звеньев, чтобы почувствовать игру. Неплохо для разгона.

Разгром поможет почувствовать уверенность, даст тренерам пищу для размышлений — кто кому подходит. Легче же на конах проверять взаимоотношения в звеньях. Когда попадаются такие команды, как Франция, тренеры могут посмотреть, кто как выглядит, тем более были нагрузки, проверить физическое состояние. Будет ли теперь у тренерского штаба головная боль, куда поставить Гусева? Гусев со всеми сыграется, он игровик. Это очень сильный хоккеист, сам может вести игру, завершать её. Он может выходить на большинство с первым звеном. Ничего страшного нет, для Гусева место всегда найдётся.

Думаю, пока Дадонова не будут убирать из первого звена, но в фавор не надо впадать. Франция — это коны стояли. Они не сопротивлялись, не успевали нигде, даже при наших не таких высоких скоростях. Давайте посмотрим, что будет со шведами и чехами, и тогда будем делать выводы. Пока команда набирает форму, налаживает взаимосвязи. С австрийцами уже можно будет что-то посмотреть, там половина натурализованных канадцев, будут по рукам бить, сопротивляться, бегать. Сейчас рано говорить.