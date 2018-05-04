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Волгоград встретит День Победы без приглашенных звезд
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Волгоград встретит День Победы без приглашенных звезд 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде на праздничном концерте в День Победы выступят лишь волгоградские коллективы.
— В этот раз на главной концертной площадке города соберутся только местные артисты. Приглашенных звезд не будет, — рассказали в администрации Волгограда.
Почему Волгоград решил не выписывать столичных знаменитостей, пока остается загадкой. В прошлом году с Днем Победы волгоградцев поздравил певец Александр Маршал. В День Победы на нижней террасе набережной выступала и группа «Чайф».
На День Победы волгоградцев зовут посмотреть парад на главной площади города, сходить в «Прифронтовой лес» рядом с храмом Иоанна Предтечи или пройти вместе с сотней горожан в «Бессмертном полку». 9 мая в Волгограде впервые пройдет парад «Наследники Сталинграда». По нижней террасе набережной проедут водители ретроавтомобилей, мотоциклисты из клуба «Ночные волки» и владельцы военных машин.
Вечером горожан зовут на кубок России по футболу. Горожане смогут увидеть и уникальные светопроекции на фигуру «Родины-матери». Финальным штрихом большого праздника станет двойной салют на Мамаевом кургане и нижней террасе набережной.
Как Волгоград отметит День Победы, читайте в нашем материале.
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