Волгоград встретит День Победы без приглашенных звезд

В Волгограде на праздничном концерте в День Победы выступят лишь волгоградские коллективы.

— В этот раз на главной концертной площадке города соберутся только местные артисты. Приглашенных звезд не будет, — рассказали в администрации Волгограда.

Почему Волгоград решил не выписывать столичных знаменитостей, пока остается загадкой. В прошлом году с Днем Победы волгоградцев поздравил певец Александр Маршал . В День Победы на нижней террасе набережной выступала и группа «Чайф».

На День Победы волгоградцев зовут посмотреть парад на главной площади города, сходить в «Прифронтовой лес» рядом с храмом Иоанна Предтечи или пройти вместе с сотней горожан в «Бессмертном полку». 9 мая в Волгограде впервые пройдет парад «Наследники Сталинграда». По нижней террасе набережной проедут водители ретроавтомобилей, мотоциклисты из клуба «Ночные волки» и владельцы военных машин.

Вечером горожан зовут на кубок России по футболу. Горожане смогут увидеть и уникальные светопроекции на фигуру «Родины-матери». Финальным штрихом большого праздника станет двойной салют на Мамаевом кургане и нижней террасе набережной.

Как Волгоград отметит День Победы, читайте в нашем материале.