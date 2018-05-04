Рашид Рахимов: «Все в руках „Локомотива“. Ни пятая, ни шестая колонны помешать не могут»

Бывший тренер «Локомотива» Рашид Рахимов оценил ситуацию в борьбе за золото чемпионата России.

— Победа «Краснодара» над «Локомотивом» (2:0) ничего не изменила, все остается в руках железнодорожников, преследователи лишь сократили отставание, — говорит Рахимов. — Чем ближе концовка сезона, тем больше влияет психологическое давление. Семину сейчас очень важно сохранить уравновешенность команды. Большинство футболистов «Локо» — опытные люди, уже проходившие стрессовые футбольные ситуации, так что вряд ли у Юрия Павловича с этим возникнут проблемы.

— То, что «Локомотив» не может оформить досрочное чемпионство, теряя очки, а преследователи оступаются вслед за лидером, говорит о слабости наших топ-клубов — или о силе клубов из второй половины таблицы?

— По-моему, так было всегда. Каждый сезон в конце чемпионата все решают свои задачи, и команды, которые сражаются за выживание, по традиции очень опасны. Никто не хочет вылетать, отсюда каждый год возникают такие ситуации, сейчас, например, у "Спартака"

— Как вы воспринимаете слова Семина о «пятой колонне» на пресс-конференции после матча с «Краснодаром»?

— Сколько бы этих колонн ни было, каждый футболист в «Локомотиве» понимает, что сейчас у клуба прекрасный шанс выиграть чемпионат. Семин, как опытный тренер, способен придать коллективу психологическое спокойствие, которое необходимо для победы в РФПЛ.

— Значит, «Локомотив» удержит первую строчку?

— Если и не станет чемпионом, то только по своей вине. Никакие колонны — хоть пятые, хоть шестые — не могут на это повлиять. (Иван ТОРОПЦЕВ)

"Локомотив" за два тура до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу (57 очков). Помимо железнодорожников шансы на чемпионство сохраняют «Спартак» (2-е место, 53 очка) и ЦСКА (3-е место, 52 очка).