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Рашид Рахимов: «Все в руках „Локомотива“. Ни пятая, ни шестая колонны помешать не могут»
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Рашид Рахимов: «Все в руках „Локомотива“. Ни пятая, ни шестая колонны помешать не могут» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший тренер «Локомотива» Рашид Рахимов оценил ситуацию в борьбе за золото чемпионата России.
— Победа «Краснодара» над «Локомотивом» (2:0) ничего не изменила, все остается в руках железнодорожников, преследователи лишь сократили отставание, — говорит Рахимов. — Чем ближе концовка сезона, тем больше влияет психологическое давление. Семину сейчас очень важно сохранить уравновешенность команды. Большинство футболистов «Локо» — опытные люди, уже проходившие стрессовые футбольные ситуации, так что вряд ли у Юрия Павловича с этим возникнут проблемы.
— То, что «Локомотив» не может оформить досрочное чемпионство, теряя очки, а преследователи оступаются вслед за лидером, говорит о слабости наших топ-клубов — или о силе клубов из второй половины таблицы?
— По-моему, так было всегда. Каждый сезон в конце чемпионата все решают свои задачи, и команды, которые сражаются за выживание, по традиции очень опасны. Никто не хочет вылетать, отсюда каждый год возникают такие ситуации, сейчас, например, у "Спартака".
— Как вы воспринимаете слова Семина о «пятой колонне» на пресс-конференции после матча с «Краснодаром»?
— Сколько бы этих колонн ни было, каждый футболист в «Локомотиве» понимает, что сейчас у клуба прекрасный шанс выиграть чемпионат. Семин, как опытный тренер, способен придать коллективу психологическое спокойствие, которое необходимо для победы в РФПЛ.
— Значит, «Локомотив» удержит первую строчку?
— Если и не станет чемпионом, то только по своей вине. Никакие колонны — хоть пятые, хоть шестые — не могут на это повлиять. (Иван ТОРОПЦЕВ)
"Локомотив" за два тура до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу (57 очков). Помимо железнодорожников шансы на чемпионство сохраняют «Спартак» (2-е место, 53 очка) и ЦСКА (3-е место, 52 очка).
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