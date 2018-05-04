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Венгер: «У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в „Арсенале“
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Венгер: «У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в „Арсенале“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер вновь поговорил о своем уходе из клуба.
"У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в «Арсенале». Это печально. Впрочем, это жизнь. Почти все любовные истории рано или поздно заканчиваются и заканчиваются плохо. В большинстве случаев всё именно так. Я провёл здесь 22 года, поэтому уйти непросто. В своей жизни я сталкивался со сложными ситуациями и столкнусь ещё" — приводит слова Венгера Sky Sports.
Напомним, что вчера «Арсенал» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/2 финала.
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