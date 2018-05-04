Венгер: «У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в „Арсенале“

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер вновь поговорил о своем уходе из клуба.

"У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в «Арсенале». Это печально. Впрочем, это жизнь. Почти все любовные истории рано или поздно заканчиваются и заканчиваются плохо. В большинстве случаев всё именно так. Я провёл здесь 22 года, поэтому уйти непросто. В своей жизни я сталкивался со сложными ситуациями и столкнусь ещё" — приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что вчера «Арсенал» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/2 финала.