Сёмин: мы обязательно поговорим о будущем Локомотива», но чуть позже 

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал подписание нового соглашения с клубом.
«Разумеется, это важное событие для меня. Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже. Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.
В следующем матче «Локомотив» может завоевать титул чемпиона России в случае победы над «Зенитом».
Ранее Илья Геркус заявил, что подписание нового контракта с Сёминым является свидетельством полной поддержки и доверия.