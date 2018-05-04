Сёмин: мы обязательно поговорим о будущем Локомотива», но чуть позже

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал подписание нового соглашения с клубом.

«Разумеется, это важное событие для меня. Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже. Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

В следующем матче «Локомотив» может завоевать титул чемпиона России в случае победы над «Зенитом»