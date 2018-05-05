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Анатолий Мещеряков: «Не продлевать контракт с Семиным было бы неправильно»
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Анатолий Мещеряков: «Не продлевать контракт с Семиным было бы неправильно» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды в чемпионате России сезона-2017/2018. В 29 туре РФПЛ красно-зеленые в Москве обыграли "Зенит" (1:0), гарантировав себе золото.
— У меня сейчас присутствует радость и гордость за команду, за клуб, и главного тренера, потому что мы сегодня в очередной раз показали, что у «Локомотива» есть дух и внутренний стержень. Именно этим отличается наш железный «Локомотив». А все остальное приложится. Бывают удачи и неудачи, а стержень никуда не девается.
— С Семиным переподписали контракт именно для того, чтобы он сейчас спокойно себя чувствовал?
— Я думаю, с одной стороны была некая психологическая история, но с другой стороны, вы сами понимаете, что такие контракты спонтанно не родятся. Совет директоров эту историю уже обсуждал. Все члены совета директоров сказали, что если команда, президент и главный тренер выполняют те задачи, которые поставлены на сезон, а у нас главенствует результат, то не подписывать — это уже неправильно.
— В следующем сезоне задачи будут более глобальные, чем на этот чемпионат?
— В конце мая состоится совет директоров. Не думаю, что задача изменится системно, потому что, исходя из конкурентной среды, которая сейчас существует в футболе, как минимум пять команд плюс-минус равны, а у всех остальных финансовые возможности приблизительно одинаковые, поэтому конкуренция ясна. И то, что каждый год появляется новый чемпион, это только делает интересней наш чемпионат. Смотрите, какое количество зрителей появилось. А больше всего меня умиляет количество детей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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