Анатолий Мещеряков: «Не продлевать контракт с Семиным было бы неправильно»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды в чемпионате России сезона-2017/2018. В 29 туре РФПЛ красно-зеленые в Москве обыграли "Зенит" (1:0), гарантировав себе золото.

— У меня сейчас присутствует радость и гордость за команду, за клуб, и главного тренера, потому что мы сегодня в очередной раз показали, что у «Локомотива» есть дух и внутренний стержень. Именно этим отличается наш железный «Локомотив». А все остальное приложится. Бывают удачи и неудачи, а стержень никуда не девается.

— С Семиным переподписали контракт именно для того, чтобы он сейчас спокойно себя чувствовал?

— Я думаю, с одной стороны была некая психологическая история, но с другой стороны, вы сами понимаете, что такие контракты спонтанно не родятся. Совет директоров эту историю уже обсуждал. Все члены совета директоров сказали, что если команда, президент и главный тренер выполняют те задачи, которые поставлены на сезон, а у нас главенствует результат, то не подписывать — это уже неправильно.

— В следующем сезоне задачи будут более глобальные, чем на этот чемпионат?