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В «Роме» не исключили уход ряда игроков команды
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В «Роме» не исключили уход ряда игроков команды 

SPORT24.ru 1 час назад
Генеральный директор Ромы Мауро Балдиссони не исключил, что летом клуб пойдет на продажу некоторых своих футболистов.
«Для того, чтобы конкурировать на высоком уровне и поддерживать этот уровень конкурентоспособности, мы должны сохранять высокие затраты. В этом году у нас будут более высокие доходы.
Кто будет продан? Алисон? Ни у одного игрока нет ценника, выбор делает клуб, который хочет продать, и клуб, который хочет купить игрока и сам футболист. Если все три стороны найдут общее соглашение, то они придут к решению. Сейчас не время, чтобы понять или оценить, кто будет продан, мы будем думать об этом в конце сезона.
Ди Франческо? Нам нравится его работа», — приводит слова Балдиссони Football Italia.
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