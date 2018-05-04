В «Роме» не исключили уход ряда игроков команды

Генеральный директор Ромы Мауро Балдиссони не исключил, что летом клуб пойдет на продажу некоторых своих футболистов.

«Для того, чтобы конкурировать на высоком уровне и поддерживать этот уровень конкурентоспособности, мы должны сохранять высокие затраты. В этом году у нас будут более высокие доходы.

Кто будет продан? Алисон? Ни у одного игрока нет ценника, выбор делает клуб, который хочет продать, и клуб, который хочет купить игрока и сам футболист. Если все три стороны найдут общее соглашение, то они придут к решению. Сейчас не время, чтобы понять или оценить, кто будет продан, мы будем думать об этом в конце сезона.

Ди Франческо? Нам нравится его работа», — приводит слова Балдиссони Football Italia.