Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего сотрудника «Вест Хэма» в расизме

Футбольная ассоциация Англии (ФА) завела дело в отношении бывшего сотрудника «Вест Хэма» Тони Генри, который отвечал за поиск игроков на рынке. «Вест Хэм» уволил Генри в февраля 2018 года, когда Daily Mail опубликовала письмо функционера, в котором он пишет, что лондонцы не будут подписывать африканцев, поскольку они недисциплинированные. В «Вест Хэме» такое заявление посчитали неприемлемым.

ФА на своем официальном сайте сообщила, что обвиняет Генри в неподобающем оскорбительном поведении на расовой почве. До 15 мая Генри должен ответить на обвинения ФА, после чего она вынесет решение.