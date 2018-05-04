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Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего сотрудника «Вест Хэма» в расизме
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Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего сотрудника «Вест Хэма» в расизме 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Футбольная ассоциация Англии (ФА) завела дело в отношении бывшего сотрудника «Вест Хэма» Тони Генри, который отвечал за поиск игроков на рынке. «Вест Хэм» уволил Генри в февраля 2018 года, когда Daily Mail опубликовала письмо функционера, в котором он пишет, что лондонцы не будут подписывать африканцев, поскольку они недисциплинированные. В «Вест Хэме» такое заявление посчитали неприемлемым.
ФА на своем официальном сайте сообщила, что обвиняет Генри в неподобающем оскорбительном поведении на расовой почве. До 15 мая Генри должен ответить на обвинения ФА, после чего она вынесет решение.
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