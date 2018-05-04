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Илья Авербух: Думаю, что Тутберидзе сложно расставаться с одной из самых лучших своих учениц
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Илья Авербух: Думаю, что Тутберидзе сложно расставаться с одной из самых лучших своих учениц 

Советский спорт 1 час назад
— Я в данной ситуации сопереживаю, хочу поддержать Женю и Этери, они много сделали друг для друга. Этери сделала Женю такой, какой мы ее знаем. Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, так и есть.
Думаю, что Этери сложно расставаться с одной из самых лучших своих учениц. Спорт жесток, эмоции улягутся, и они всегда будут говорить друг о друге с теплотой, — приводит слова Авербуха ТАСС.
Ранее стало известно, что одним из вероятных кандидатов на роль специалиста, который будет работать с Медведвой, является канадец Брайан Орсер.
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