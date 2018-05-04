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Хавбек «Мордовии» Сабитов: обидно, что не получается забить на новом стадионе
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Хавбек «Мордовии» Сабитов: обидно, что не получается забить на новом стадионе 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Мордовии» Ренат Сабитов поделился мыслями о домашнем матче с командой КАМАЗ (0:1) в 22-м туре ПФЛ.
Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена», который примет матчи ЧМ-2018, и собрала 22 834 зрителей.
«Спасибо болельщикам, пришли и поддержали. Красавец-стадион. Это праздник. От этого вдвойне обидно, что на этом стадионе у нас не получается забить. Пока отдача от нас не идёт в ответ на колоссальную поддержку.
Отсутствие мячей сложно объяснить. Где-то не везло, где-то не доработали. Стадион здесь не причём. Он наоборот придаёт силы. Такая красота не может не нести вперёд. Тем более болельщиков всё больше. Газон становится лучше. Стадион — это песня. Он уникален и неповторим.
Чемпионат мира — это большой праздник, и мы его ощущаем. Хочется извиниться ещё раз, что не получается порадовать болельщиков результатом. Но тот факт, что ты проходишь тот же путь по стадиону, который будут проходить великие футболисты, придаёт сил. Чувствуешь себя большим футболистом.
Чемпионат мира даётся раз в жизни. Хотелось бы попасть на матчи, но надо свои задачи решить. На полном стадионе нам предстоит решающая игра. Тем будет интереснее, рассчитываем на аншлаг. Спасибо фанатам, что придают нам сил", — передаёт слова Сабитова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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