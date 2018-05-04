«Барселона» — «Реал»: последнее класико Андреса Иньесты

Потом всё изменится.

Эпоха этой «Барселоны» обязательно закончится киношно. Андреса Иньесту выпустят на последнее класико в карьере, дадут поиграть минут 60 — в нынешнем темпе игры Иньесте будет сложно выдержать под 90, даже против резерва «Реала» , — и под стоячие овации заменят. Для эффекта максимальной кинематографичности Иньесту стоит заменить на Филиппе Коутиньо: тогда одна замена окончательно закроет одну эпоху и откроет другую.

Если задуматься, «Барселона» конца 2000-х — первой половины 2010-х — единственный успешный проект последних лет, где футбольную философию и преемственность удалось конвертировать во что-то осязаемое (трофеи). Все звенья цепи были взаимосвязаны: «Ла Масия», откуда и поднялся Иньеста, стала сокровищницей главной команды, единая система игры (4-3-3 на всех уровнях) помогала безболезненно прыгать с уровня на уровень, а различные тренеры прокачивали футбольную философию в поисках идеала своего времени. Хосеп Гвардиола нашёл, да. Пока топ-клубы медленно обезличивались, набирая звёзд и тасуя их, а поиск стиля и философии стал фишкой пока-ещё-не-топов — таких, как «Манчестер Сити», — «Барселона» сохраняла идеи как главный фактор своего величия.

Теперь всё изменится. Превращение началось ещё при Луисе Энрике , уход Иньесты лишь окончательно документирует процесс. Сейчас «Барселоной» рулит прагматик Эрнесто Вальверде, схема 4-3-3 стала резервной, а основной — более сдержанная 4-4-2. Отказ от мяча стал чаще, игра в атаке — проще, вместо команды волшебников остался один (ко второму, Серхио Бускетсу , нашли противоядие). Символом трансферной политики этой «Барсы» становится Паулиньо — ролевик топ-уровня, отлично включающийся в атаки вторым темпом, полезный в воздухе, в борьбе. Но купленный задорого для ролевика и лишённый техники, которую всегда считали главным критерием пропуска в «Барселону». Ролевики ценнее волшебников.

Разница между Иньестой и Коутиньо, чья позиция в будущем сезоне — там, где играл Андрес, в похожей плоскости. Волшебника, выращенного в «Ла Масии», меняет не такой же (в академии «Барсы» всё плохо, это уже не новость), а крутой нанятый ролевик. Вы, наверное, читали инсайды испанского журналиста Диего Торреса о том, что Юрген Клопп очень хотел впарить Коутиньо, считая бразильца переоценённым. Коутиньо, несмотря на одарённость, до старения Лео Месси обречён быть крутым ролевиком.

Коутиньо и есть крутой ролевик, работающий на хайлайты — способен заполнять нужные зоны, прессинговать в нужных зонах, фантазировать в атаке и много, очень много бить. Но «Барселона» не будет надеяться на Коутиньо, как на Месси или хотя бы как на Неймара в предпарижский сезон, и не будет строить вокруг него полузащиту, как вокруг Иньесты или ранее Хави. Если сравнивать с каждым из этой четвёрки, Коутиньо — ограниченный игрок, чья эффективность увеличивается только в конкретной роли и при свободе действий без мяча.

У меня есть три мысли, почему «Барселона» после старения своей волшебной команды была обречена стать обычным топ-клубом, которым и станет летом:

1. Даже «Барселоне» теперь легче купить игрока, чем воспитать. Увеличение расходов на трансферы совпало с регрессом академии, а полтора сезона на высоком уровне становятся достаточным опытом для 100-миллионных трат. Финансовая ситуация и коммерциализация клуба позволяют «Барсе» идти по пути наименьшего сопротивления — тратить и нацеливаться на сиюминутный результат, а не растить.

2. Современный футбол как никогда раньше требует тактической гибкости. Пример «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов показателен: даже подстроившись под «Ливерпуль» в выборе состава и тактики, Хосеп Гвардиола проиграл, и во многом причина поражения — акцент на своих сильных сторонах с полным игнором своих слабых. Тактическая революция в сторону гибкости неизбежна: даже в голландском футболе, где схему 4-3-3 считали священным, теперь царят прагматики Коку и ван Бронкхорст, а «Аякс» четыре года подряд не выигрывает ничего. «Барселона» стала предсказуемой в прошлом сезоне, когда Бускетса раскусили, а на слабости Месси без мяча массово надавили — менять тактику было необходимо.

3. Тренер современного топ-клуба должен сохранять его в статусе топ-клуба — такая тенденция прослеживается всё чаще. Почти-топам, таким, как «Ливерпуль» трёхлетней давности, нужен коуч-идеолог, бешеный тактик, а топам — просто сильный тренер, понимающий, как не нарушить баланс в игре. Эрнесто Вальверде как раз такой. Всё это уже случилось с «Барселоной».

Андрес Иньеста — одна из последних ниточек, державших в команде что-то от легендарной команды с Хавиньестой в расцвете сил. Он выигрывал конкуренцию у новичков на его позицию, подстраивался под непривычный футбол и непривычную тактику, умудряясь даже там сохранять главные полезные качества. Так, в провальном матче в Риме именно Иньеста лучше всех игроков «Барсы» двигал мяч, смещаясь к центру и пасуя только в центр. Футбол «Барселоны» стал более примитивным и как никогда завязан на Месси, и лишь Иньеста понимает игру и делает её на том же качественном уровне — даже несмотря на возраст.

Но изменения неизбежны. Воскресное класико — последнее на ближайшие годы, когда мы увидим «Барселону», всё ещё не настолько близкую к современным топ-клубам. Не обезличенную. В следующем сезоне класико снова станет обычным напряжённым матчем команд, игроков, но не столкновением стилей футбола. Иньесту заменит Коутиньо, эпоху волшебников — эпоха ролевиков.