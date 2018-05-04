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Южноафриканский футболист умер из-за удара молнией во время матча
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Южноафриканский футболист умер из-за удара молнией во время матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Южноафриканский футболист «Марицбург Юнайтед» Луанда Нцхангасе скончался в больнице спустя два месяца после удара молнией. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук».
Инцидент произошёл во время товарищеского матча 1 марта. 21-летний нападающий был доставлен в больницу и введён в кому. Молния также задела ещё двух игроков, но они отделались лёгкими повреждениями.
«Мы очень сожалеем о смерти Луанды, великолепного молодого игрока с огромным потенциалом. От имени клуба «Марицбург Юнайтед» мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семье Нцхангасе», — говорится в заявлении председателя клуба Фарука Кадодия.
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