Манджукич и Хеведес не сыграют за «Ювентус» в матче с «Болоньей»

«Ювентус» назвал заявку на матч 36-го тура чемпионата Италии против «Болоньи», информирует клубная пресс-служба. В этой встрече не смогут сыграть форвард Марио Манджукич и защитник Бенедикт Хеведес . Оба футболиста получили травмы.

В то же время в составе турницев есть защитник Джорджо Кьеллини, но его, вероятно, поберегут перед финалом Кубка Италии против «Милана», который пройдет 9 мая.

Матч «Ювентус» — «Болонья» состоится 5 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 21.45 (мск).

📝 | @OfficialAllegri confirms our squad for #JuveBologna 💪#FinoAllaFine 🏳🏴 #ForzaJuve pic.twitter.com/fiSlMeC0VQ

— JuventusFC (@juventusfcen) 4 мая 2018 г.