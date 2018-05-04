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Манджукич и Хеведес не сыграют за «Ювентус» в матче с «Болоньей»
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Манджукич и Хеведес не сыграют за «Ювентус» в матче с «Болоньей» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ювентус» назвал заявку на матч 36-го тура чемпионата Италии против «Болоньи», информирует клубная пресс-служба. В этой встрече не смогут сыграть форвард Марио Манджукич и защитник Бенедикт Хеведес. Оба футболиста получили травмы.
В то же время в составе турницев есть защитник Джорджо Кьеллини, но его, вероятно, поберегут перед финалом Кубка Италии против «Милана», который пройдет 9 мая.
Матч «Ювентус» — «Болонья» состоится 5 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 21.45 (мск).
📝 | @OfficialAllegri confirms our squad for #JuveBologna 💪#FinoAllaFine 🏳🏴 #ForzaJuve pic.twitter.com/fiSlMeC0VQ
— JuventusFC (@juventusfcen) 4 мая 2018 г.
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