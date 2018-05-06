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«Ювентус» дома обыграл «Болонью» в матче Серии А
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«Ювентус» дома обыграл «Болонью» в матче Серии А 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей авторами голов стали Сами Хедира и Пауло Дибала. Также в свои ворота мяч забил защитник «Болоньи» Себастьен Де Майо.
У гостей единственным голом отметился Симоне Верди, открывший счет на 30-й минуте матча, реализовав пенальти.
Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 91 очко, продолжая возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Болонья» с 39 баллами располагается на 12-й строчке.
Италия. Серия А. 36-й тур "Ювентус" (Турин) — «Болонья» (Болонья) — 3:1 Голы: 0:1 — Верди — 30 (пен), 1:1 — Де Майо — 51 (автогол), 2:1 — Хедира — 63, 3:1 — Дибала — 69
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