«Ювентус» дома обыграл «Болонью» в матче Серии А

«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей авторами голов стали Сами Хедира и Пауло Дибала. Также в свои ворота мяч забил защитник «Болоньи» Себастьен Де Майо.

У гостей единственным голом отметился Симоне Верди, открывший счет на 30-й минуте матча, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 91 очко, продолжая возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Болонья» с 39 баллами располагается на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 36-й тур "Ювентус" (Турин) — «Болонья» (Болонья) — 3:1 Голы: 0:1 — Верди — 30 (пен), 1:1 — Де Майо — 51 (автогол), 2:1 — Хедира — 63, 3:1 — Дибала — 69