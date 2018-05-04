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Калужские троллейбусы заговорят по-английски
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Калужские троллейбусы заговорят по-английски 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
К началу чемпионата мира по футболу остановки в калужских троллейбусах будут объявлять не только по-русски, но и по-английски. Дублируюшие объявления уже записываются, сообщил руководитель Управления калужского троллейбуса Вадим Витьков на своей страничке в «Фейсбуке»: «Предвкушаю ухмылки пассажиров, знакомых с основами английского, но все же пришли к выводу, что легче произносить транскрипцией, нежели удивлять гипотетических иностранцев переводом названий таких остановок, как: „Ромодановские дворики“, „Путепровод“, „Трансмаш“ и т.д. Ибо Kaluga Vacuum Tube Factory или Prokhodnaya KD (KD’s checkpoint) звучит как-то таинственно)))) Ладно, сенегальцы поймут))))». Сборная Сенегала во время ЧМ-2018 будет жить и тренироваться в Калуге, а летать на матчи из калужского аэропорта. Видимо, предполагается, что желающих понаблюдать за тем, как тренируются африканские футболисты, найдется достаточно. Причем не только в России.
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