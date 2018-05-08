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Военнослужащие российской армии с первой попытки вышли в плей-офф Кубка Большого Шлема и продолжают одерживать победу за победой
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Военнослужащие российской армии с первой попытки вышли в плей-офф Кубка Большого Шлема и продолжают одерживать победу за победой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Поддержать команды пришли гости фестиваля, известные армейские спортсмены, представители Минобороны России.
4 мая в Ледовом дворце «Большой» в рамках Седьмого сезона Ночной хоккейной лиги стартовал розыгрыш «Кубка большого шлема», в котором впервые приняли участие российские военнослужащие. Армейская сборная по хоккею с шайбой представлена двумя командами Центрального военного округа и Северного флота. Именно они удостоились права участвовать в «Кубке» благодаря уверенным победам в отборочных турах окружных состязаний.
Все три матча группового этапа военнослужащие команды «Звезда ЦВО» завершили победами. Они уверенно обыграли своих соперников: московские команды «Феникс», «Сталкер» и кузбасский «ГДК», благодаря чему успешно вышли в плей-офф Кубка.
В свою очередь сборная Северного флота одержала две важные победы в четырех играх. Североморцы выиграли у команд «Радиофизика» корпорации Алмаз-Антей и «Бочкари» из одноимённого села Алтайского края набрав 6 очков, что дает им шанс попасть в пятерку сильнейших.
Между тем, неудержимая «Звезда ЦВО» только набирает обороты — несколько часов назад команда одержала очередную уверенную победу с разгромным счетом 10:0. И это учитывая что в плей-офф слабых соперников нет по определению. Данный счет на табло вселяет надежду и уверенность всей команде, что в ее силах достойно побороться в финале за Кубок Большого Шлема.
В состав каждой из команд входят 20 военнослужащих. В соответствии с правилами лиги, все они — хоккеисты-любители, никогда профессионально не занимавшиеся данным видом спорта.
В дивизион вошли 12 команд, которые были разбиты на три группы. В преддверии соревнований команды вели интенсивные тренировки и к предстоящим играм подошли весьма серьезно.
Поддержать команды пришли гости фестиваля, известные армейские спортсмены, представители Минобороны России и другие.
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