Военнослужащие российской армии с первой попытки вышли в плей-офф Кубка Большого Шлема и продолжают одерживать победу за победой

Поддержать команды пришли гости фестиваля, известные армейские спортсмены, представители Минобороны России

4 мая в Ледовом дворце «Большой» в рамках Седьмого сезона Ночной хоккейной лиги стартовал розыгрыш «Кубка большого шлема», в котором впервые приняли участие российские военнослужащие. Армейская сборная по хоккею с шайбой представлена двумя командами Центрального военного округа и Северного флота. Именно они удостоились права участвовать в «Кубке» благодаря уверенным победам в отборочных турах окружных состязаний.

Все три матча группового этапа военнослужащие команды «Звезда ЦВО» завершили победами. Они уверенно обыграли своих соперников: московские команды «Феникс», «Сталкер» и кузбасский «ГДК», благодаря чему успешно вышли в плей-офф Кубка.

В свою очередь сборная Северного флота одержала две важные победы в четырех играх. Североморцы выиграли у команд «Радиофизика» корпорации Алмаз-Антей и «Бочкари» из одноимённого села Алтайского края набрав 6 очков, что дает им шанс попасть в пятерку сильнейших.

Между тем, неудержимая «Звезда ЦВО» только набирает обороты — несколько часов назад команда одержала очередную уверенную победу с разгромным счетом 10:0. И это учитывая что в плей-офф слабых соперников нет по определению. Данный счет на табло вселяет надежду и уверенность всей команде, что в ее силах достойно побороться в финале за Кубок Большого Шлема.

В состав каждой из команд входят 20 военнослужащих. В соответствии с правилами лиги, все они — хоккеисты-любители, никогда профессионально не занимавшиеся данным видом спорта.

В дивизион вошли 12 команд, которые были разбиты на три группы. В преддверии соревнований команды вели интенсивные тренировки и к предстоящим играм подошли весьма серьезно.

Поддержать команды пришли гости фестиваля, известные армейские спортсмены, представители Минобороны России и другие.