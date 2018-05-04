Ещё
Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка большого шлема в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка большого шлема в Сочи 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Команды Центрального военного округа и Северного флота удостоились права участвовать в турнире, благодаря уверенным победам на отборочных этапах.
4 мая в Ледовом дворце «Большой» в рамках Седьмого сезона Ночной хоккейной лиги стартовал розыгрыш Кубка большого шлема, в котором впервые приняли участие российские военнослужащие. Армейская сборная по хоккею с шайбой представлена двумя командами — Центрального военного округа и Северного флота. Именно они удостоились права участвовать в Кубке, благодаря уверенным победам в отборочных турах окружных состязаний.
В состав каждой из команд входят 20 военнослужащих. В соответствии с правилами лиги, все они — хоккеисты-любители, никогда профессионально не занимавшиеся данным видом спорта.
В дивизион вошли 12 команд, которые были разбиты на три группы. В преддверии соревнований команды вели интенсивные тренировки и к предстоящим играм подошли весьма серьезно. Учитывая, что по итогам военных состязаний они были фаворитами, у армейцев есть все шансы оказаться в финале данного Кубка.
По результатам первых трех туров станет известно, кто пройдет в четвертьфинал. Сегодня удача улыбнулась команде «Звезды ЦВО». Они обыграли своего первого соперника — московскую команду «Феникс» — со счетом 5:3.
Поддержать команды пришли гости фестиваля — известные армейские спортсмены, представители Минобороны России и другие.
ТК «Звезда»: последние новости
Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке: видео Военных США бросили командиры на растерзание ИГИЛ*: стали известны подробности кровавой бойни Кричащий пес поразил пользователей Сети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе31
Сборная России разгромила Францию72
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой1
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым113
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение