Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка большого шлема в Сочи

Команды Центрального военного округа и Северного флота удостоились права участвовать в турнире, благодаря уверенным победам на отборочных этапах.

4 мая в Ледовом дворце «Большой» в рамках Седьмого сезона Ночной хоккейной лиги стартовал розыгрыш Кубка большого шлема, в котором впервые приняли участие российские военнослужащие. Армейская сборная по хоккею с шайбой представлена двумя командами — Центрального военного округа и Северного флота. Именно они удостоились права участвовать в Кубке, благодаря уверенным победам в отборочных турах окружных состязаний.

В состав каждой из команд входят 20 военнослужащих. В соответствии с правилами лиги, все они — хоккеисты-любители, никогда профессионально не занимавшиеся данным видом спорта.

В дивизион вошли 12 команд, которые были разбиты на три группы. В преддверии соревнований команды вели интенсивные тренировки и к предстоящим играм подошли весьма серьезно. Учитывая, что по итогам военных состязаний они были фаворитами, у армейцев есть все шансы оказаться в финале данного Кубка.

По результатам первых трех туров станет известно, кто пройдет в четвертьфинал. Сегодня удача улыбнулась команде «Звезды ЦВО». Они обыграли своего первого соперника — московскую команду «Феникс» — со счетом 5:3.