Ещё
«Звезда» вышла в финал Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Звезда» вышла в финал Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Команда Центрального военного округа «Звезда», впервые принимающая участие в Кубке Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи, не проиграв ни одного матча вышла в финал турнира.
Розыгрыш Кубка Большого шлема стартовал в минувшую пятницу в ледовом дворце «Большой» в Сочи.
"Сегодня команда военных спортсменов одолела одного из самых сильнейших соперников в Кубке — московский «Арктик», чемпиона Лиги — 2016 — со счетом 3:2. Накануне «Звезда» одержала очередную уверенную победу, с разгромным счетом 10:0 обыграв действующего чемпиона лиги — московский «Феникс», — рассказали в Минобороны.
Ночная Хоккейная Лига — ведущая российская любительская спортивная организация, была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что финал VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (Ночной хоккейной лиги) проходит с 3 по 17 мая в Сочи на ледовых площадках Олимпийского парка. 10 мая состоится гала-матч между командами «Легенды хоккея» и «Сборной Ночной лиги». На лед выйдут участники Суперсерии 1972 года СССР — Канада, олимпийские чемпионы, политики, общественные деятели и хоккеисты-любители.
ТАСС: последние новости
Врио главы Кузбасса поручил выплатить деньги 104-летнему ветерану, не получившему "Оку" Медведев против предложения обязать премьера выходить из партии при вступлении в должность ФИФА пожизненно отстранила бывшего генсека Федерации футбола Гватемалы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко328
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение