«Звезда» вышла в финал Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Команда Центрального военного округа «Звезда», впервые принимающая участие в Кубке Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи, не проиграв ни одного матча вышла в финал турнира.

Розыгрыш Кубка Большого шлема стартовал в минувшую пятницу в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

"Сегодня команда военных спортсменов одолела одного из самых сильнейших соперников в Кубке — московский «Арктик», чемпиона Лиги — 2016 — со счетом 3:2. Накануне «Звезда» одержала очередную уверенную победу, с разгромным счетом 10:0 обыграв действующего чемпиона лиги — московский «Феникс», — рассказали в Минобороны

Ночная Хоккейная Лига — ведущая российская любительская спортивная организация, была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что финал VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (Ночной хоккейной лиги) проходит с 3 по 17 мая в Сочи на ледовых площадках Олимпийского парка. 10 мая состоится гала-матч между командами «Легенды хоккея» и «Сборной Ночной лиги». На лед выйдут участники Суперсерии 1972 года СССР — Канада, олимпийские чемпионы, политики, общественные деятели и хоккеисты-любители.