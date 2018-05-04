«Торпедо» и «Арарат» сыграли вничью, «Сокол» победил «Строгино»

В матче 22-го тура первенства России в группе «Центр» саратовский «Сокол» обыграл на выезде «Строгино» со счетом 1:0. А московские «Торпедо» и «Арарат» сыграли вничью — 1:1.

Первенство России

Группа «Центр»

Голы: Юшин, 52 (1:0). Семейкин, 63 (1:1). Калугин, 72 (1:2).

"Строгино" (Москва) — «Сокол» (Саратов) — 0:1 (0:0)

Гол: Бугаенко, 53.

"Ротор-Волгоград-2" — «Металлург» (Липецк) — 0:2 (0:2)

Голы: Чернышов, 9 (0:1). Иванников, 40 — с пенальти (0:2).

"Рязань" — «Динамо» (Брянск) — 1:2 (0:1)

Голы: Семин, 22 (0:1). Мистулов, 48 (1:1). Ляднев, 67 (1:2).

"Торпедо" (Москва) — «Арарат» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Изотов, 24 (1:0). Кацалапов, 25 (1:1).