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«Торпедо» и «Арарат» сыграли вничью, «Сокол» победил «Строгино»
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«Торпедо» и «Арарат» сыграли вничью, «Сокол» победил «Строгино» 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 22-го тура первенства России в группе «Центр» саратовский «Сокол» обыграл на выезде «Строгино» со счетом 1:0. А московские «Торпедо» и «Арарат» сыграли вничью — 1:1.
Первенство России
Группа «Центр»
22-й тур  "Калуга" — "Энергомаш" (Белгород) — 1:2 (0:0)
Голы: Юшин, 52 (1:0). Семейкин, 63 (1:1). Калугин, 72 (1:2).
"Строгино" (Москва) — «Сокол» (Саратов) — 0:1 (0:0)
Гол: Бугаенко, 53.
"Ротор-Волгоград-2" — «Металлург» (Липецк) — 0:2 (0:2)
Голы: Чернышов, 9 (0:1). Иванников, 40 — с пенальти (0:2).
"Рязань" — «Динамо» (Брянск) — 1:2 (0:1)
Голы: Семин, 22 (0:1). Мистулов, 48 (1:1). Ляднев, 67 (1:2).
"Торпедо" (Москва) — «Арарат» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Изотов, 24 (1:0). Кацалапов, 25 (1:1).
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