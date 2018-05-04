Роман Асхабадзе: «Карпин завоевал два серебра в „Спартаке“ в тяжелейших условиях. Ему нечего доказывать»

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» отметил, что главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину нечего доказывать красно-белым. Специиласт возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. — Карпин против Спартака — классная вывеска?

— Однозначно не стоит заострять внимание именно на таком противостоянии. Просто «Спартак» у себя дома принимает «Ростов». Возможно, активным болельщикам и журналистам интересно, прежде всего, как тренер Карпин впервые сыграет против своей бывший команды. Но если говорить о профессионалах, самом Карпине, Каррере, то для них это очередной матч, который влияет на распределение мест в турнирной таблице.

— Но неужели Карпин не хочет ничего доказать «Спартаку»?

— Думаю, что нет. Для Карпина, как я уже сказал, это очередной матч. «Ростов», конечно, хочет зацепить очки исходя из своего положения в таблице. Вот и все.

Карпин уже все доказал в «Спартаке». Завоевал два серебра в тяжелейших условиях — имею в виду конкуренцию в чемпионате: "Зенит" , «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Рубин». Все сказано результатами. Ему нечего доказывать «Спартаку».