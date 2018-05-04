Прогноз на матч Вильярреал — Валенсия: кто будет ближе к победе

«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз на матч 36-го тура испанской Ла Лиги (05.05.2018, 21:45 мск).

Борющийся за путёвку в Лигу Европы «Вильярреал» в очередном туре испанской Примеры постарается дома обыграть четвёртую команду чемпионата «Валенсию». Нельзя сказать, что «летучие мыши» совсем не мотивированы в турнирном плане — всё-таки у команды Марселино остаются теоретические шансы на третье место, так что матч обещает быть очень интересным и бескомпромиссным. Букмекеры перед матчем не выделяют явного фаворита матча, но их коэффициенты всё же смещены в сторону хозяев — победа «Вильярреала» оценивается коэффициентом 2.32.

Команда

"Валенсия"

62:36 "Вильярреал"

49:41 "Вильярреал"

"Вильярреал" выдал очень неудачный отрезок в первой половине апреля, заработав всего 1 очко в трёх турах. Сперва «жёлтая субмарина» сенсационно проиграла в гостях аутсайдеру «Малаге» (0:1), после чего дома уступила басконскому «Атлетику» (1:3). В выездном матче против «Севильи» (2:2) «подводники» должны были выигрывать, но умудрились в концовке встречи упустить преимущество в два гола, в итоге довольствовавшись ничьей. Едва была не упущена в такой же ситуации домашняя победа над «Леганесом» (2:1), но обошлось. А в прошлом туре команда Хавьера Кальехи , наконец, порадовала свою публику уверенной победой, разгромив в родных стенах «Сельту» (4:1). Отличную форму в последнее время демонстрирует Карлос Бакка, который в последних трёх матчах забил 5 голов.

Под вопросом: Рамиро Герра и Леандро Суарес.

"Валенсия"

У «Валенсии» же не задалась вторая половина апреля. В выездном матче с «Барселоной» (1:2) прервалась 9-матчевая беспроигрышная серия левантийцев, после чего команда Марселино неожиданно проиграла дома «Хетафе» (1:2). Далее была ничья в Виго с тамошней «Сельтой» (1:1), а в прошлом туре «летучие мыши» не смогли сломить сопротивление соперника в домашнем матче с «Эйбаром» (0:0). Из-за серии неудач «Валенсия» отстала от "Реала" уже на 4 очка за 3 тура до финиша, и в такой ситуации, конечно, сложно найти мотивацию, хотя стоит побороться за победу, которая официально принесёт команде Марселино путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Под вопросом: Хави Хименес.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 21:40 по московскому времени состоятся прямые трансляции матча «Вильярреал» — «Валенсия» на телеканалах «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия». Прямая текстовая трансляция этой встречи будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Вильярреал" и «Валенсия» имеют абсолютное равенство по статистике личных встреч: +16=9-16, разница мячей — 54:54. Но в последнее время преимущество на стороне «жёлтой субмарины» — левантийцы выиграли лишь 1 из шести крайних очных встреч с «подводниками». Это было в выездном матче прошлого сезона, когда «Валенсия» победила 2:0. В матче первого круга нынешнего сезона «Вильярреал» выиграл на «Месталье» с минимальным счётом 1:0, благодаря единственному голу Бакки, который он забил в середине первого тайма. Также матч первого круга запомнился удалениями в составе обеих команд — у «летучих мышей» был удалён Дзадза, а у их соперников раньше отдыхать отправился Тригерос.

Интересные факты

В последних четырёх матчах «Вильярреала» проходила ставка «Обе забьют»;

Нападающий «Вильярреала» Бакка забил 5 голов в трёх последних матчах;

В пяти из последних шести очных матчей «Вильярреала» и «Валенсии» забивалось не более двух голов;

"Валенсия" выиграла лишь 1 матч у «Вильярреала» из последних шести (+1=1-4, 3:7);

"Валенсия" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=2-2, 3:5);

"Валенсия" забивала в каждом из последних шести выездных матчей.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"