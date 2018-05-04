«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз на матч 36-го тура испанской Ла Лиги (05.05.2018, 21:45 мск).
Борющийся за путёвку в Лигу Европы «Вильярреал» в очередном туре испанской Примеры постарается дома обыграть четвёртую команду чемпионата «Валенсию». Нельзя сказать, что «летучие мыши» совсем не мотивированы в турнирном плане — всё-таки у команды Марселино остаются теоретические шансы на третье место, так что матч обещает быть очень интересным и бескомпромиссным. Букмекеры перед матчем не выделяют явного фаворита матча, но их коэффициенты всё же смещены в сторону хозяев — победа «Вильярреала» оценивается коэффициентом 2.32.
Команда
"Валенсия"
62:36 "Вильярреал"
49:41 "Вильярреал"
"Вильярреал" выдал очень неудачный отрезок в первой половине апреля, заработав всего 1 очко в трёх турах. Сперва «жёлтая субмарина» сенсационно проиграла в гостях аутсайдеру «Малаге» (0:1), после чего дома уступила басконскому «Атлетику» (1:3). В выездном матче против «Севильи» (2:2) «подводники» должны были выигрывать, но умудрились в концовке встречи упустить преимущество в два гола, в итоге довольствовавшись ничьей. Едва была не упущена в такой же ситуации домашняя победа над «Леганесом» (2:1), но обошлось. А в прошлом туре команда Хавьера Кальехи, наконец, порадовала свою публику уверенной победой, разгромив в родных стенах «Сельту» (4:1). Отличную форму в последнее время демонстрирует Карлос Бакка, который в последних трёх матчах забил 5 голов.
Не сыграют: Хави Фуэго и Бруно Сориано (травмированы).
Под вопросом: Рамиро Герра и Леандро Суарес.
"Валенсия"
У «Валенсии» же не задалась вторая половина апреля. В выездном матче с «Барселоной» (1:2) прервалась 9-матчевая беспроигрышная серия левантийцев, после чего команда Марселино неожиданно проиграла дома «Хетафе» (1:2). Далее была ничья в Виго с тамошней «Сельтой» (1:1), а в прошлом туре «летучие мыши» не смогли сломить сопротивление соперника в домашнем матче с «Эйбаром» (0:0). Из-за серии неудач «Валенсия» отстала от "Реала" уже на 4 очка за 3 тура до финиша, и в такой ситуации, конечно, сложно найти мотивацию, хотя стоит побороться за победу, которая официально принесёт команде Марселино путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Не сыграет: Франсис Коклен (травмирован).
Под вопросом: Хави Хименес.
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
В 21:40 по московскому времени состоятся прямые трансляции матча «Вильярреал» — «Валенсия» на телеканалах «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия». Прямая текстовая трансляция этой встречи будет доступна на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
"Вильярреал" и «Валенсия» имеют абсолютное равенство по статистике личных встреч: +16=9-16, разница мячей — 54:54. Но в последнее время преимущество на стороне «жёлтой субмарины» — левантийцы выиграли лишь 1 из шести крайних очных встреч с «подводниками». Это было в выездном матче прошлого сезона, когда «Валенсия» победила 2:0. В матче первого круга нынешнего сезона «Вильярреал» выиграл на «Месталье» с минимальным счётом 1:0, благодаря единственному голу Бакки, который он забил в середине первого тайма. Также матч первого круга запомнился удалениями в составе обеих команд — у «летучих мышей» был удалён Дзадза, а у их соперников раньше отдыхать отправился Тригерос.
Интересные факты
В последних четырёх матчах «Вильярреала» проходила ставка «Обе забьют»;
Нападающий «Вильярреала» Бакка забил 5 голов в трёх последних матчах;
В пяти из последних шести очных матчей «Вильярреала» и «Валенсии» забивалось не более двух голов;
"Валенсия" выиграла лишь 1 матч у «Вильярреала» из последних шести (+1=1-4, 3:7);
"Валенсия" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=2-2, 3:5);
"Валенсия" забивала в каждом из последних шести выездных матчей.
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
"Вильярреал" в родных стенах умеет качественно играть, в том числе и против лидеров чемпионата. В декабре здесь «Барселона» смогла победить только, благодаря удалению Рабы в середине второго тайма, а полтора месяца назад на «Эстадио де ла Керамика» был обыгран мадридский «Атлетико». «Валенсии» здесь также будет непросто, а учитывая разницу в турнирной мотивации — «подводники» обязаны брать очки в матче с доигрывающими сезон «летучими мышами». Нулевая фора на хозяев в этом матче видится надёжной ставкой. Наш прогноз: Фора на «Вильярреал» (0) — коэффициент 1.67 Михаил КРИПАК