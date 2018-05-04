Ещё
Фанаты встретили «Краснодар» в Хабаровске в 4.00 по местному времени. Фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты встретили «Краснодар» в Хабаровске в 4.00 по местному времени. Фото 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
«Краснодар» прилетел в Хабаровск на матч против СКА в 29-м туре чемпионата России. В Инстаграме «быки» поблагодарили болельщиков за радушный и теплый прием.
— Сели в самолет в 11:00, а прилетели в 4:00! Это Хабаровск, — говорится в сообщении. — При этом нас встретили весьма радушно! Спасибо за теплый прием!
Матч 29-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» — «Краснодар» состоится 5 мая на стадионе имени Ленина и начнется в 11.00 (мск). «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Сели в самолёт в 11:00, а прилетели в 4:00! 🤔 Это Хабаровск 🤗 При этом нас встретили весьма радушно! Спасибо за теплый прием! 👌 #СКАКраснодар #ФККраснодар #ТеплыйПрием
Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 4 Май 2018 в 11:38 PDT  Чемпионат России по футболу. Все о турнире
Спорт-Экспресс: последние новости
Анатолий Мещеряков: "Задачи "Локомотива" на новый сезон - место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов" Анатолий Мещеряков: "Алексей и Антон Миранчуки нужны "Локомотиву" Футбольная ассоциация Англии обвинила бывшего сотрудника "Вест Хэма" в расизме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе31
Сборная России разгромила Францию72
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой1
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым113
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение