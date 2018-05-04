Фанаты встретили «Краснодар» в Хабаровске в 4.00 по местному времени. Фото

«Краснодар» прилетел в Хабаровск на матч против СКА в 29-м туре чемпионата России. В Инстаграме «быки» поблагодарили болельщиков за радушный и теплый прием.

— Сели в самолет в 11:00, а прилетели в 4:00! Это Хабаровск, — говорится в сообщении. — При этом нас встретили весьма радушно! Спасибо за теплый прием!

Матч 29-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» — «Краснодар» состоится 5 мая на стадионе имени Ленина и начнется в 11.00 (мск). «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Сели в самолёт в 11:00, а прилетели в 4:00! 🤔 Это Хабаровск 🤗 При этом нас встретили весьма радушно! Спасибо за теплый прием! 👌 #СКАКраснодар #ФККраснодар #ТеплыйПрием

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 4 Май 2018 в 11:38 PDT Чемпионат России по футболу. Все о турнире